1 milyon değerinde makaron ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde polisin yaptığı çalışmalarda piyasa değeri 1 milyon TL olan 461 kutu halinde toplam 4 milyon 610 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Silifke ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 1 milyon değerinde bandrolsüz makaron ele geçirildi. Yakalanan iki kişi savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Silifke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nin kaçakçılık suçlarının önüne geçmek ve oluşan haksız kazanç ile ülke ekonomisine verilen zararın önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonuç verdi. D-400 Karayolu üzerinde bir kamyonda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 461 kutu halinde toplam 4 milyon 610 bin adet bandrolsüz ve mükerrer bandrollü Makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ile ilgili yakalanan S. P. ve kardeşi M. P. emniyette yapılan işlemlerin ardından, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen makarona el konuldu.

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