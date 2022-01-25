1 ton 300 kilogram kokainle ilgili tutuklanan 5 sanık hakim karşısına çıktı

Mersin'de Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili tutuklu 5 sanık, hakim karşısına çıktı. Sanıklar, suçlamaları kabul etmezken, duruşma ertelendi.

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Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekiplerinin, İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle 16 Haziran’da düzenlediği operasyonda, Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan muz ithalatını yapan şirketin sahibi N.Ş. (57), oğlu H.İ.Ş. (33), firma temsilcisi M.S. (47) ile çalışanlar R.S. (28) ve E.Ş. (53) hakkında uyuşturucu ithal etme suçundan 45’er yıldan 67 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istenen iddianame, Mersin 8’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanı ilk duruşması Mersin 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar N.Ş., H.İ.Ş., M.S., R.S. ve E.Ş. ile taraf avukatlar katıldı.

“KONTEYNERLERİ DENİZDE ALDIM”

Duruşmada savunma yapan şirket sahibi N.Ş., şunları söyledi:

* 25 yıldır bu işi yapıyorum, yılda yaklaşık 100 bin ton muz ithal ediyorum. Biz denizde uluslar arası ticaret yapıyoruz. Ekvatordan yüklenen yüke karışmıyoruz. Bu paketlemeyle ilgili bilgimiz ve ilgimiz yoktur. Bu muzları Avrupa’daki büyük firmalar satın alıyor. Bu firmalar ile konteyner firması ve Ekvator’daki şirketin kontratı vardır.

* Daha önce biz bunu serbest bölgeden kendimiz 6 bin tonluk gemilerden boşaltıyorduk. Hepsi muzdur. Gemi pahalı olduğu için iş konteynere döndü. Son 7-8 yıldır Mersin Limanı’nda bu iş bizim korkulu rüyamıza döndü.

* Muz sektöründe 7-8 oldu bu şekilde yakalanıyor. Bu kokain maddelerini koyanlar büyük ihtimalle depoda koymuşlardır ve anlaşmalılardır.

* Ben söz konusu muz konteynerlerini gemi denizdeyken aldım. Gemi Ekvator’dan çıktıktan yaklaşık 20 gün sonra alışverişimiz başlıyor. Biz 12 ay bu işi yapıyoruz. Ben 89 konteynerin tamamını deniz üzerinden aldım.

Sanıklardan şirket sahibinin oğlu H.İ.Ş. de uyuşturucu maddelerle ilgisinin olmadığını, genelde İngilizce tercümanlık yaptığını söyledi.

Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek, tutuksuz yargılanmalarını talep etti.

Avukatları ve bazı tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. DHA