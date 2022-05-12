10 ilde 13 ayrı suçtan aranan şahıs Samsun’da yakalandı

Samsun polisi, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 10 ayrı ilde 13 suçtan aranması bulunan, ayrıca 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişiyi yakaladı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından Samsun, Ankara Beypazarı, Ağrı, Yalova, Kırklareli, Amasya, Bursa, İstanbul, Eskişehir, Ordu Fatsa’da 13 ayrı suçtan polis tarafından aranan ve ayrıca hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Y.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. (İHA)

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