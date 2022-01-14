100 litre sahte alkol ile yakalandı, ‘içecektim’ dedi

Muğla'nın Milas ilçesinde polisin yaptığı operasyonda D.K. isimli şahsın evinde 100 litre etil alkol ve 3 litre yapma viski ele geçirildi. Yakalanan D.K."Satmayacaktım özel günler için yaptım, kendim içecektim" diyerek kendini savundu.

Yaşar ANTER

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonrasında Hayıtlı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramada evde 100 litre etil alkol ve 3 litre yapma viski ele geçirildi. Polis 47 yaşındaki D.K.’yı göz altına aldı. D.K.'nın ilk ifadesinde “Satmayacaktım, özel günler için yaptım, kendim, içecektim, alkol çok pahalandı” dediği öne sürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Polisin yaptığı aramada D.K.'nın sahte alkol üretimi yaparak satış yaptığı bilgisine ulaşıldı. “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında göz altına alınarak Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen D.K. ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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