100 yıllık tarihi su sarnıcı sağanak yağışlara dayanamadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtilen taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki tescilli tarihi su sarnıcı, aşırı yağışlar nedeniyle göçtü. Sarnıcın restorasyonu için çalışmalara başlandığı belirtildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'ndeki Düzalan Caddesi'nde bulunan ve yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtilen Eski Sarnıç isimli su sarnıcı aşırı yağışlar nedeniyle çöktü.

Çökmenin ardından Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri tarafından emniyet şeridi çekilerek güvenlik önlemi alınan sarnıç ile ilgili restorasyon çalışmaları başlatıldı.

ONARIM VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan sarnıcın onarılması için Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından hasar tespit çalışmalarının başladığı belirtildi.

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden alınacak proje onayı sonrasında restorasyon çalışmalarının Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirileceği açıklandı.

ŞEHİR İÇİNDEKİ SARNIÇLAR NOSTALJİ OLDU

Mahallede yaşayan üç çocuk altı torun sahibi 75 yaşındaki Mehmet Karaveli “Gençliğimizde bu su sarnıcından yararlanıyorduk, hem hayvanlarımızın hem de kendi içme ve kullanma suyumuzu temin ediyorduk.

Yıllar geçtikçe yağmur azaldıkça sarnıcın suyu da azaldı. Bodrum'un tarihi değerlerinden biridir. Eski haline getirileceğini öğrenince sevindik. Bu sarnıçlar bazı dağ köylerimizde hala kullanılıyor. Şehir içindeki sarnıçlarda kültür varlıkları ve nostalji olarak kaldı” diye konuştu.

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