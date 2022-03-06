112 çağrı merkezini gereksiz yere meşgul edenler için harekete geçildi

Sakarya’da 2021 yılında 112’ye gelen 1 milyon 218 bin 937 aramadan, 896 bin 363’ünün acil çağrı kapsamında olmayan bilgi ve danışma amaçlı, keyfi, asılsız ve gereksiz olduğu belirlendi. Valilik, bunun önüne geçmek için genel emir yayımladı. Buna göre, 112'yi gereksiz yere meşgul edenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulunulacak.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sakarya Valiliği, acil durumlar için aranması gereken 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere meşgul edenler hakkında harekete geçti.

668 BİN ARAMA ACİL KAPSAM DIŞINDA

Sakarya’da, Acil Çağrı Sisteminden çıkartılan istatistiklere göre; 2021 yılı içerisinde Acil Çağrı Merkezine gelen 1 milyon 218 bin 937 çağrının 668 bin 349'u acil çağrı kapsamanda olmayan bilgi ve danışma amaçlı, keyfi, asılsız ve gereksiz arama olduğu belirlendi. Bu tarz aramaların önüne geçmek için harekete geçen Valilik, konuya ilşkin genel emir yayımladı.

VALİLİK GENEL EMİR YAYIMLADI

Valiliğin, acil yardım çağrılarına olumsuz etkilerinin önüne geçmek için genel emir şöyle;

“112 Acil Çağrı Hattından gerçekten acil durumu ve ihtiyacı olan vatandaşlarımızın zamanında yararlanabilmesi için asılsız ve gerçek dışı konularla bu hatları meşgul edenlerin vazgeçirilmesi, bu olumsuz davranışları sergileyenlerin azaltılması için yasal bir yaptırıma tabi tutulmaları caydırıcı nitelikte olacaktır.

Bu husus acil sağlık, güvenlik, yangına müdahale gibi önemli kamu hizmetlerinin zamanında, etkin ve verimli bir şekilde sunulması bakımından da önem taşımaktadır. Bu nedenle bazı düzenlemelerin yapılması Valiliğimizce uygun görülmüştür.

112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun Asılsız İhbar başlıklı 42/A maddesi gereği idari para cezası uygulanacaktır.

112 Acil Çağrı Merkezinin asılsız ihbar dışında kalan, taciz, küfür içerikli konuşma, müzik dinletme, sessiz çağrı, arayıp kapatma, telefonun çalışıp çalışmadığını deneme ve acil çağrı kapsamında olmayan gereksiz aramalarla meşgul edilmesi, çağrı alıcı ve yönlendirici personelin görevini yapmasının engellenmesi, çalışma veriminin düşürülmesi ve acil yardım hizmetinin sunulmasında zaman ve kaynak kaybına neden olan aramalar ise 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 9/Ç, 11/C ve 66. Maddelerine istinaden 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesinde düzenlenen “Emre Aykırı Davranış” kapsamında değerlendirilecek, 112 Acil Çağrı Hattını bu şekilde gereksiz yere meşgul edenler hakkında Valiliğimizce idari yaptırım uygulanacaktır. Fiilleri Türk Ceza Kanunu kapsamına girenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.”