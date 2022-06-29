11’nci kattan düşerek ölen Raziye’nin çocuklarının velayeti anneanneye verildi

Kayseri'de 11'inci kattaki evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybeden Raziye Ebru Erciyes'in 2 çocuğunun velayeti dava açan anneanne E.D.'ye verildi. Erciyes'in ölümü ile ilgili eşi Hasan Devran Erciyes hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açılmıştı.

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Emre Mahallesi Göksu Sokak’ta oturan Raziye Ebru Erciyes, geçen yıl 20 Haziran’da saat 04.30 sıralarında iddiaya göre, 11’inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli olarak gözaltına alınan 8 yıllık eşi Hasan Devran Erciyes, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu süreçte Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmasını tamamladı. Hasan Devran Erciyes hakkında ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan iddianame hazırlandı. Tutuksuz sanık Erciyes için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame, Kayseri 6’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

‘SIÇRADIM AMA TUTAMADIM’

Kayseri 6’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında ifade veren sanık Erciyes, “Ebru cama sıçradığında ben de sıçradım ama tutamadım. Hemen kendini aşağı attı. Amacım; Ebru’yu yakalamaktı. Fakat mümkün olmadı. Çıplak vaziyette atladı. Muhtemelen peteğe basıp, atlamış olabilir” dedi. Bu arada ölen Raziye Ebru Erciyes’in annesi E.D., torunlarını Hasan Devran Erciyes’ten almak için velayet davası açtı. Kayseri 9’uncu Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada Erciyes çiftinin yaşları 1,5 ve 7 olan çocuklarının velayeti anneanne E.D.’ye verildi. (DHA)

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