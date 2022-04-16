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12 yaşındaki Furkan, sulama göletinde boğuldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine giren Furkan Şengül (12) boğuldu.

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12 yaşındaki Furkan, sulama göletinde boğuldu

Gebze Beylikdağı Şehir Ormanında dün öğleden sonra arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine giren Furkan Şengül, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla Furkan Şengül’ün cesedine ulaşıldı.


Şengülün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. DHA

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