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126 kilo eroini otobüsün tavanına gizlemişler

Kocaeli'de, yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu.

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126 kilo eroini otobüsün tavanına gizlemişler

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri takibe aldığı bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği, koltuğun üzerine çıkıp el bagajlarının konulduğu alanın üzerindeki tavana tepki verdi. Bunun üzerine tavan döşemeleri söküldü. Paketler halinde 126 kilo uyuşturucu ele geçti.

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu sosyal medya hesabından operasyonun görüntülerini paylaştı.  (DHA)

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