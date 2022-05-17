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13 milyon 450 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana polisi 13 milyon 450 bin kaçak makaron ele geçirdi.

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13 milyon 450 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir kamyon ve panelvanda kaçak ürünlerin bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, iki aracı da Tarsus Adana Gaziantep (TAG) otoyolunda durdurarak inceledi. Panelvanda ev eşyalarıyla gizlenmiş kolilerde ve kamyonda bulunan kolilerde tütün doldurulmuş 13 milyon 450 bin makaron ele geçirildi. Ekipler, iki sürücüyü de gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (İHA)

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