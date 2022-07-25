14 kişilik aile Kızılırmak’tan zehirlenmemiş

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, Kızılırmak'tan su içtikleri iddiasıyla rahatsızlanarak hastaneye başvuran 5'i çocuk 14 kişinin zehirlenmesine ilişkin kaymakamlıktan açıklamada geldi. Açıklamada, hastanelerde yapılan ilk tetkikte ailenin saklama kaplarındaki yemeği tükettiklerinden dolayı zehirlendiği belirtildi.

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Kırıkkale’nin Çelebi ilçesine bağlı Karabucak köyünde mevsimlik tarım işçi olarak çalışan 14 kişilik bir aile, Kızılırmak nehrinden içtikleri sudan rahatsızlandıklarını iddia ederek, karın ağrısı, mide bulantısı ve istifra şikayetiyle Karakeçili Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada ilk tedavileri yapılan 5’i çocuk 14 kişi, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Acil Servis bölümünde tedavileri tamamlanan aile, daha sonra hastaneden taburcu edildi.

Çelebi Kaymakamlığı’ndan zehirlenme olayına ilişkin yapılan açıklamada da hastanede yapılan ilk tetkikte ailenin daha önceden saklama kapların da bekletilen yemeği tükettiklerinden dolayı zehirlendiği belirtildi.

“SAKLAMA KOŞULLARINA UYGUN OLMAYAN GIDA”

8 ila 63 yaş aralığındaki 14 kişilik ailenin içtikleri sudan dolayı hastaneye başvurduğu aktarılan açıklamada, “İlk tetkiklerinde; rahatsızlıklarının daha önce hazırlanmış ancak uygun saklama koşullarında saklanmamış gıdaların tüketiminden kaynaklandığı değerlendirilerek tedavilerine başlanılmış ve bugün itibariyle hastanelerimizde tedavi gören 14 vatandaşımız, taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi. (İHA)

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