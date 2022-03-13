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140 kilo eroin ‘Risko’ ve ‘Çiko’nun burnundan kaçmadı

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Silvan Yolu uygulama noktasında yapılan denetimlerde detektör köpekleri "Risko” ve "Çiko"nun da yardımıyla 140 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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140 kilo eroin ‘Risko’ ve ‘Çiko’nun burnundan kaçmadı

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Mart 2022 günü Sur ilçesi Silvan Yolu uygulama noktasında rutin yol kontrolünde çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda M.K.S ve F.S. ‘nin kullandığı çekiciye bağlı dorseli araç durduruldu. Uyuşturucu köpekleri “Risko” ve “Çiko”nun yardımlarıyla aracın gizli bölümlerine yerleştirilmiş paketler halinde zulalanmak suretiyle gizlenmiş sarı renkli koli bantlarına sarılı şekilde 261 parça halinde toplam daralı ağırlığı 140 kilogram gelen eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki adli işlemlerin devam ediyor. (İHA)

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