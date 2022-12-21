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15 yaşındaki Gökçe, viyadük altında ölü bulundu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Gökçe Ergen (15) viyadük altında ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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15 yaşındaki Gökçe, viyadük altında ölü bulundu

Olay akşam saatlerinde Çenedağ Mahallesi Cımbızdere Viyadüğü altında meydana geldi. Viyadük altında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Gökçe Ergen olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.  (DHA)

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