15 yaşındaki Gökçe, viyadük altında ölü bulundu
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Gökçe Ergen (15) viyadük altında ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay akşam saatlerinde Çenedağ Mahallesi Cımbızdere Viyadüğü altında meydana geldi. Viyadük altında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Gökçe Ergen olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. (DHA)