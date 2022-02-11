16 suçtan aranıyordu, tatil yaparken yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda 16 suçtan aranan ve 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan kişi turistik Gölköy Mahallesi’nde tatil yaparken yakalandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde operasyon yapan Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında 2 mala zarar verme, 4 trafik güvenliğini tehlikeye sokma, 2 basit yaralama 2 kez birden fazla kişiyle tehdit, 2 kez basit tehdit, 2 kez kasten yaralama , 1 hakaret ve 1 kez tehdit olmak üzere toplam 16 suçtan 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Ş.Ş. isimli kişiyi turistik Gölköy Mahallesinde bir otelde tatil yaparken yakaladı.

İstihbarat çalışmaları sonunda yakalanan S.Ş. tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı Adliye'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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