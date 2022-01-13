16 yaşındaki genç metrelerce yüksekten yere çakıldı

İstanbul Esenyurt’ta bir çocuk, 7'nci katta bulunan evinin balkonundan dengesini kaybederek aşağı düştü. Metrelerce yüksekten düşen 16 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, geçtiğimiz gün Sultaniye Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 7’nci katta bulunan evinin balkonuna çıkan Özkan Boy (16), dengesini kaybederek aşağı düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Metrelerce yükseklikten yere çakılan Boy’un yaralı halde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. 16 yaşındaki Boy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Boy’un metrelerce yüksekten yere düştüğü o anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İHA

İlginizi Çekebilir Tuvalet kapısını karıştırdı, yere çakıldı

İlginizi Çekebilir Gelin ve damat metrelerce yüksekten yere çakıldı