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16 yıl 4 ay hapisle aranıyordu, sevgilisinin evinde yakalandı

Denizli'de, uyuşturucu sattığı suçlamasıyla kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan 42 yaşındaki Nuray Efesoy , sevgilisinin evinde saklanırken yakalandı.

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16 yıl 4 ay hapisle aranıyordu, sevgilisinin evinde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 5 suç kaydı ve kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari Nuray Efesoy’un, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi’nde, sevgilisinin evinde saklandığını tespit etti.

Honaz Jandarma Komutanlığı ekipleriyle operasyon düzenleyen JASAT, Efesoy’u yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuray Efesoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA

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