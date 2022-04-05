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168 düzensiz göçmen ile iki organizatör yakalandı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinden yurt dışına yasak yollarla kaçmaya çalışan 168 düzensiz göçmen ve iki göçmen kaçakçısı yakalandı.

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168 düzensiz göçmen ile iki organizatör yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri saat 02.15 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinden hareket eden balıkçı teknesinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarının üzerine harekete geçti.

Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 168 düzensiz göçmen ve iki göçmen kaçakçısı yakaladı. Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Göç İdaresi İtalya izmir Sağlık