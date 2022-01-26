17 yaşındaki Gamze boynu kırılarak öldürülmüş!

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Mazı Mahallesi’nde üç gün önce yatağında boynunda iz ile ölü olarak bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu’nun annesi de bugün adliyeye sevk edildi. Anne Tuncer Sakallıoğlu “Kızımın boynunda kırık var boğularak öldürülmüş araştırılmasını istiyorum, akrabalarımdan şüpheleniyorum” diye konuştu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mazı Köyü'ndeki evinde üç gün önce sabah saatlerinde babası Mehmet Halil Sakallıoğlu ve annesi Tuncer Sakallıoğlu tarafından ölü olarak bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun annesi Tuncer Sakallıoğlu'da bugün sabah saatlerinde Bodrum Adliyesi'ne getirildi.

AĞABEY'DEN GARİP AÇIKLAMALAR

Ağabey Mefar Sakallıoğlu ise yaptığı açıklamad a “Babam tutuklandı, annem gözaltında” derken, bu sabah saatlerinde baba Mehmet Halil Sakallıoğlu ve eşi Tuncer Sakallığoğlu'nun bir kez daha Bodrum Adliyesi'ne getirildiği belirtildi.

BOYNUNDA KIRIK VAR BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Adliyeye girişleri sırasında anne Tuncer Sakallıoğlu “Kızımın boynu kırık, boğularak öldürülmüş, olayın araştırılmasını istiyorum. Akrabalarından şüpheleniyorum, herkes araştırılsın” dedi.

Ön otopsi raporunda boynunda kırık olduğu ve öldürüldüğü belirlenen Gamze Sakallıoğlu cinayeti ile ilgili olarak 4 kişinin daha ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

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