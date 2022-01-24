17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu. Boynunda izler bulunan genç kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildiği belirtildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mazı Köyü'nde bugün öğle saatlerinde eve gelen babası Mehmet Halil Sakallıoğlu ve annesi Ayşe Sakallıoğlu 17 yaşındaki kızlarını ölü olarak buldu.

Orman İşletme Müdürlüğü'nde geçici işçi olarak orman kesim işçisi olarak çalışan aile öğle saatlerinde eve geldiğinde 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nu evde hareketsiz buldu.

Ailenin jandarma ve sağlık ekibine haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekibi Sakallıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mazı Köyü Muhtarı Sedat Hurma “Genç kızımızın biraz psikolojik sorunları vardı ama bildiğimiz kadarıyla bir hastalığı yoktu. Orman kesim işlerinde çalışan aile eve gelince kızı ölü olarak bulmuş. Niye öldüğünü biz de bilmiyoruz. Kızımızın cenazesi otopsiye gönderildi” diye konuştu.

Sakallıoğlu'nun cenazesi kesin ölümünün belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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