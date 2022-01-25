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17 yaşındaki genç kıza parkta bıçaklı saldırı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 17 yaşındaki genç kız uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. 5 yerinden bıçaklanan kız tedavi altına alınırken saldırgan polis tarafından yakalandı.

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17 yaşındaki genç kıza parkta bıçaklı saldırı

Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Parkı içerisinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle S.Y. (17) adlı genç kız tartıştığı bir genç tarafından 5 yerinden bıçaklandı.

Genç kız yaralı olarak Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınırken, saldırgan kısa sürede Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. İHA

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