19 yaşındaki Damla’nın şüpheli ölümü

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 19 yaşındaki Damla Kuş, misafirliğe gittiği evde erkek arkadaşı M.C.B. (23) ile tartışması sırasında tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Ev sahibi ile birlikte gözaltına alınan M.C.B., Damla Kuşun kendisini vurduğunu ileri sürdü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay akşam saatlerinde, Ferizli ilçesi İnönü Mahallesinde meydana geldi. Damla Kuş ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı M.C.B., Konyadan Sakarya’nın Ferizli ilçesinde oturan M.C. isimli yakınlarının yanına geldi.

İddiaya göre, Damla Kuş ile erkek arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Daha sonra Damla Kuş, ev sahibine ait tüfekle vuruldu. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Damla Kuşun hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR ETTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Polis ekipleri evde incelemede bulunurken, M.C.B. ve M.C.yi gözaltına aldı. M.C.B., ifadesinde Damla Kuşun kendisini vurduğunu, intihar ettiğini ileri sürdü.

Damla Kuşun cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu otopsi merkezine götürüldü. Polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Gençlerin kız kavgası kanlı bitti! 1 yaralı