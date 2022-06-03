2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki çocuk annesi 40 yaşındaki Bahtiser Erdoğan evinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu.
Antalya’da 16 ve 10 yaşlarında iki çocuğuyla birlikte ikamet etmekte olan, geçimlerini mahallede yaşlı bir kadına bakıcılık yaparak sağlayan 40 yaşındaki Bahtiser Erdoğan evinde ölü bulundu.
Olay, telefonla aramasına rağmen annesine ulaşamayan Bahtiser Erdoğan'ın 16 yaşındaki oğlunun, evlerinin yakınındaki marketi arayarak annesini bir kontrol etmesini istemesi ve market sahibinin kızının evin kapısını çalmasına rağmen kapı açılmayınca balkondan içeriye bakması sonucunda ortaya çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi Bahtiser Erdoğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.