2 yaşındaki Suriyeli çocuk barakadaki yangında hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ahşap barakada çıkan yangın sonucu 2 yaşındaki Suriyeli çocuk, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Eşen Mahallesi Aydınlar Sokak’ta Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı ahşap barakada henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Bir tarlada işçi olarak çalışan Suriyeli anne baba ile çocuklarının kaldığı barakadan yükselen alev ve dumanları gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında baraka kullanılamaz hale geldi. Yangında, 2 yaşındaki Suriyeli çocuk Halit El Hammadi hayatını kaybetti. Hammadi’nin cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.