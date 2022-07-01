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20 kilo metamfetamini çöp poşetlerine gizlemişler

Bursa'da çöp poşetlerinin içerisinde gizlenmiş halde 20 kilo metamfetamin ele geçirildi.

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20 kilo metamfetamini çöp poşetlerine gizlemişler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, çöp poşetinin içerisine gizlenmiş halde 20 kilo uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 kişi adliye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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