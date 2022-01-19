200 bin TL’lik altın hırsızlığı kamerada

Adana'da Şahin K. ile arkadaşı Sadık K.'nin, 200 bin TL'lik altın çaldıkları kuyumcu dükkanına girdikleri anlar kameraya yansıdı.

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Olay, geçen yıl 18 Aralık günü saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesinde meydana geldi. Kar maskeli 2 kişi, Zehni K.ye ait kuyumcu dükkanının kepengini zorlayarak açtı.

Şüpheliler, cam kapıyı tabanca ile ateş ederek kırıp içeri girdi. İş yerinden 200 bin TL değerinde altın çalan şüpheliler, otomobille bölgeden uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen Zehni K., soyulduğunu anlayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yeri ve bölgedeki 200’e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, şüphelilerin olay yerine geldiği otomobilin Mustafa A. tarafından kiralandığını belirledi. Adresine yapılan baskında gözaltına alınan Mustafa A., kiraladığı aracı arkadaşları Şahin K. ile Sadık K.ye verdiğini söyledi. Bunun üzerine şüpheliler, Seyhan ilçesindeki evlerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalandı.

Emniyete götürülen Şahin K. ile Sadık K., sorgularında suçlarını itiraf etti, altınları paylaşıp sattıklarını söyledi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden Şahin K. ile Sadık K. tutuklandı, Mustafa A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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