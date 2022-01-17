21. Yatağan Deve Güreşleri yapıldı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde bugün düzenlenen deve güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Güreşlere 192 deve katıldı, yaklaşık 10 bin kişi izledi. Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz "Atalarımızdan bize miras kalan Yörük kültürünü yaşatmaya ve güreşleri düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Yatağan Belediyesi tarafından bugün düzenlenen Deve Güreşleri Orman Kavşak Sahası'nda yapıldı. Güreşlere Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden 192 deve katıldı, güreşleri aralarında yabancı turistlerinde bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi izledi.

Güreşleri Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, AKP Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla milletvekili Süleyman Girgin, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan da izledi. Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Başkan Yardımcıları İsmail Kaya ve Ahmet Yunus Tuna ile muhtarlarla güreş alanı içerisinde güreş arasında zeybek oynadı.

“YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Toksöz, etkinlikte yaptığı konuşmada, 21’incisi yapılan festivale soğuk havaya rağmen ilginin büyük olduğunu belirterek, “Ege Bölgesi’nde, en çok katılımın olduğu güreşlere her yıl olduğu gibi bu yıl da ev sahipliği yapıyoruz. Güreş komitemize, katılımcılarımıza ve hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte çok güzel ve ilçemize yakışan bir organizasyon gerçekleştirdik. Yörük kültürümüzün yaşatılması için elimizden gelen ne varsa yaparak, deve güreşlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Yaklaşık 9 saat süren güreşlerde kazanan develerin sahiplerine halı ve kupa verildi.