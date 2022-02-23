21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Antalya’da uyuşturucu madde imal-ticareti ve hükümlü tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi’nde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda uyuşturucu madde imal-ticareti ve hükümlü tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.C.A. bugün düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. (İHA)