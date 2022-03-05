23 yaşındaki genci silahla vuran saldırganların hedefi başkasıymış

İstanbul'da, 23 yaşındaki Aydın Akdağ silahla vurularak öldürüldü. Polis olay sırasında kar maskeli olan şüphelileri belirleyerek yakalamayı başardı. Şüphelilerin asıl hedeflerinin Akdağ’ın arkadaşı Y.D. olduğu ortaya çıktı.

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Olay, Beyoğlu, Şişhane, Fesci Yokuşu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın Akdağ (23), geçtiğimiz salı akşamı arkadaşlarıyla bir binanın merdivenlerinde oturuyordu.

Bu sırada kar maskeli 2 kişinin bulunduğu bir motosiklet sokağa girdi. Akdağ ve arkadaşlarının yakınına gelince arkada oturan saldırgan silahını çekerek peş ateş etti.

Saldırıda Aydın Akdağ vurulurken diğer arkadaşları yara almadan kurtuldu. Motosikletli şüpheliler hızla yollarına devam ederken olay yerine giden sağlık ekipleri Akdağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki kamera görüntülerini tek tek topladı. Yüzlerinde maske olan şüpheliler polis ekiplerince belirlendi.

Saldırıda motosikleti 10 suç kaydı olan Hüsnü P.'nin kullandığı anlaşıldı. Hüsnü P.'nin arkasında oturan ve ateş eden kişinin de 8 suç kaydı olan Nurettin K. olduğu tespit edildi.

HEDEF BAŞKASIYDI

Hüsnü P. ve Nurettin K. polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. Aramalarda ise 1 tabanca ve mermi ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin asıl hedeflerinin Akdağ olmadığını söyledikleri öğrenildi.

Şüphelilerden Nurettin K.'nın Aydın Akdağ'ın arkadaşı Y.D.'den alacağı olduğu, bu meseleden ötürü kavgalı olduğunu söylediği belirtildi.

Bu amaçla da Y.D.'yi vurmak için plan yapan şüphelilerin, Aydın Akdağ'ı yanlışlıkla öldürdüğü öne sürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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