28 yaşındaki Ceyda cinayetinin sanığı: Suçlu olduğumu gösteren rapor yok

İzmir'in Bornova ilçesinde, evinde cam kesikleri içinde cansız bedeni bulunan Ceyda Yüksel'i (28) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Serkan Dindar, "Beni suçlu gösterecek hiçbir rapor yok. Öldürmediğim birisi için 2,5 yıldır hapis yatıyorum" dedi. Dindar'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanık S.S. hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Polise, 20 Ağustos 2020 tarihinde saat 01.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi 5218 Sokak’ta yaşayan kaynak ustası Serkan Dindar’ın zemin kattaki dairesinden tartışma ve cam sesleri geldiği ihbar edildi. Adrese giden polis, daireye girdiğinde, Ceyda Yüksel’i ölü buldu. Yüksel’in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi. Otopsinin ardından Ceyda’nın cenazesi, İstanbul’da toprağa verildi.

Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen Serkan Dindar ise olayı hatırlamadığını söyledi. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Dindar’ın ‘yaralama’ ve ‘trafiği tehlikeye sokma’ suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Ceyda Yüksel’in, Serkan Dindar ile sosyal medyada aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ettiği, ikilinin böylelikle tanışıp, sık sık çok sevdikleri köpeklerden sohbet ettikleri belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonunda Dindar hakkında, ‘kasten öldürme’ suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

ACILI ANNE ŞİKAYETİNİ YİNELEDİ

Serkan Dindar’ın yargılanmasına bugün İzmir 6’ncı Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Dindar, Ceyda Yüksel’in annesi Filiz Demiral, babası Ahmet Yüksel, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcileri ve taraf avukatları katıldı. Celsede mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi’nden beklenen raporun geldiğini ve dosyaya eklendiğini söyledi. Söz alan Yüksel’in annesi Filiz Demiral ise “Serkan Dindar yalan söylüyor. Mahkemeyi yanıltmaya çalışıyor. Şikayetçiyim” dedi.

TANIK İÇİN ZORLA GETİRİLME KARARI

Söz verilen sanık Serkan Dindar ise tahliye talebinde bulunarak, “Beni suçlu gösterecek hiçbir rapor yok. Öldürmediğim birisi için 2,5 yıldır hapis yatıyorum. Rapor her şeyi söylüyor. Bu raporların içinde beni suçlu gösterecek bir tane detay var mıdır? Öldürmediğim için ceza mı alacağım? Hayatımın hiçbir anlamı yok mu? Bana ve aileme yazık değil mi? 9-10 tane rapor alındı. Bunların hepsi yanlış mı? S.S. esrarı getirip çıktı ve gitti. Uyuşturucuyu temin ettiğimi kabul ettim. Ceyda istedi ben S.S.ye ulaştım o da maddeyi getirdikten sonra gitti” dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Konuşmaların ardından heyet, ara kararını açıkladı. Serkan Dindarın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, dinlenmeyen tanık S.S. hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına karar vererek duruşmayı 2 Mart 2023e erteledi. (DHA)