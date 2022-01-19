3 bin 94 yerleşim alanına ulaşılamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artırarak sürdüren kar yağışı sebebiyle 3 bin 94 köy mezra ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ağrı'da kar kalınlığı yarım metreye yaklaşırken Muş'ta 39, Ardahan'da 27, Erzurum'da ise 16 santimetre olarak ölçüldü.

Orhan BOZKURT

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Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir süreden beri etkili olan olan soğuk hava, dün geceden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Bölge illerinde gece başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak sürdürüyor. Perşembe günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı sebebiyle Ağrı’da kar kalınlığı yarım metreyi geçti.

Muş’ta 39 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı Sivas’ta 25, Ardahan’da 27, Erzurum’da 16, Kars’ta 6, Erzincan’da 5, Iğdır’da ise 2 santimetre olarak ölçüldü.

Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle Ağrı’da 191, Ardahan’da 8, Erzincan’da 400, Erzurum’da 879, Van’da 150, Hakkari’da 20, Bitlis’ta 148, Sivas’ta 780, Iğdır’da 44, Kars’ta 108, Muş’ta ise 266 yerleşim alanının yolu ulaşıma kapandı. Erzurum ve Van’da Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, diğer illerde ise il özel idaresi ekipleri, ulaşıma kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

KAR YAĞDI SICAKLIKLAR YÜKSELDİ

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu’da kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları da yükseldi. Meteorolojiden alınan verilere göre bölgede en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere şöyle gerçekleşti:

Ağrı -17, Ardahan -13.6, Erzincan -4.6, Erzurum -9.6, Van -14, Sivas’ta -11, Iğdır -5.8, Kars -12.6, Muş -10.8.

METEOROLOJİDEN ÇIĞ VE DON UYARISI

Öte yandan Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü, Ağrı, Erzurum ve Kars çevrelerinde kar yağışının zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi. Kar yağışının Erzurum ve Kars’ta gece, Ağrı’da ise perşembe sabahı etkisini kaybedeceğini belirten Meteoroloji yetkilileri, buzlanma, don ve yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

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