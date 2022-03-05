3 dakika 10 saniyede otomobilin teybini çaldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kimliği belirsiz kadın sokakta park halindeki otomobilin kapısını açıp, 3 dakika 10 saniyede teybi söktü. Araçtaki bin TL'yi de alan kadın kaçarken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Turgutlu’da, önceki gün saat 01.00 sıralarında, sokaktaki park halindeki tüm araçları kontrol eden kadın, Kenan Şimşek’in otomobiline yönelip, önce sürücü kapısını açtı. Kapıyı araladıktan sonra ayrılan şüpheli, 1 dakika sonra dönüp, otomobile bindi.

Kapıyı kapatan şüpheli, 3 dakika 10 saniye gibi kısa bir sürede otomobilin teybini söktü. Araçta bulunan bin TL’yi de alan şüpheli, kaçtı. O anlar, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah durumu fark eden otomobil sahibi Kenan Şimşek, polise şikayetçi oldu. Polis, görüntülerden eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

‘HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM’

Hırsızlık şüphelisi kadına çağrıda bulunan evli, 2 çocuk babası Kenan Şimşek, “Bir kadın gelip, çok kısa bir sürede teybi ve paramı çalıp gitmiş. Bu kadar kısa sürede o teybi ben bile sökemiyorum. Nasıl söküp, çaldı anlayamadım. Şikayetçi oldum. Polis, şüpheliyi arıyor. Parasında değilim ama şüphelinin bir daha böyle bir şey yapmaması için yakalanıp, hak ettiği cezayı almasını istiyorum” diye konuştu. DHA

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