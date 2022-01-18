3 ilde cep telefonu kaçakçılarına operasyon: 11 gözaltı

Kayseri merkezli 3 ilde polis ekiplerince kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 130 gümrük kaçağı cep telefonu ve 5 bin adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan kişilere yönelik yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Bu kapsamda Kayseri merkezli Şırnak ve Şanlıurfa’da operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 kişi yakalanırken, 130 gümrük kaçağı cep telefonu ve 5 bin adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. DHA