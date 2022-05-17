3 ilde sahte engelli raporu hazırlayan şebekeye operasyon

Ankara merkezli 3 ilde, engeli bulunmayan kişilere para karşılığı engelli raporu çıkarıp malulen emekli olmalarını sağlayan şebekeye düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, engeli bulunmayan kişilere 10 bin TL karşılığında engelli raporu çıkartarak emekli olmalarını sağlayan şebekeyi tespit etti.

Takibe alınan şebekeye ilişkin 9 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 24 kişiye ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından Ankara, Sakarya ve Çankırı illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

ŞEKERİ YÜKSELTMEK İÇİN PİRİNÇ, TANSİYON İÇİN ZEYTİN YEDİRDİLER

Şebeke üyelerinin, malülen emekliliğe başvuranların engel oranının belirlenmesi sırasında, birden fazla engeli olanlar için kullanılan hesaplama yöntemi ‘Balthazard’ı kullandıkları tespit edildi.

Şebekenin, kendilerine başvuran kişileri birden fazla hastalığı ve engeli varmış gibi tetkik ve tedaviye yönlendirdikleri, düzenlenen raporlarda yüzde 40 ve üzeri çalışma gücü oranını kaybettikleri yönünde sahte engelli raporu düzenletilerek emeklilik hakkı kazandırdıkları ortaya çıktı.

Şebekenin, kendilerine başvuranlara rapor oranını yükseltmek için kalp, şeker, tansiyon ve genetik hastalıklarının bulunduğunu söylemeleri yönünde önerilerde bulunduğu, kan şekerini yükseltmek için pirinç, tansiyonu yükseltmek için zeytin yedirdikleri, başvuranların yerine hasta olan çete üyelerinin kan tahlili verdiği, hasta olmamaların rağmen özel hastanelerde anjiyo yaptırarak heyet raporu aldıkları ortaya çıktı.

5 MİLYON TL ZARARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Şebekeden yararlanarak rapor alıp emekli olan 17 kişiye yapılan muayenede 13’ünün yüzde 40 engelli oranının altında kaldığı anlaşıldı.

Emniyet ekiplerinin, ilgili kurumlarla iletişime geçmesi sonucu sahte rapor alan üyelerin emeklilik maaşları ve kamu kurumlarından faydalandıkları indirimler iptal edilerek yaklaşık 5 milyon TL kamu zararının önüne geçildi. (DHA)

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