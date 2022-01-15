3 ildeki ‘tefeci’ operasyonunda 3 tutuklama
Elazığ merkezli 3 ilde, tefecilere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ merkezli Diyarbakır ve Gaziantep’te, tefecilik yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A. , Y.Ş. ve H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA