30 evden 3,7 milyon lira hırsızlık yaptılar

Kocaeli ve çevre illerdeki 30 evden, 3 milyon 762 bin lira değerinde ziynet eşyası, para ve altın çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 31'i kadın, 48 şüpheliden 47si adliyeye sevk edildi. Bazılarının çocuklarının da yanında olduğu şüphelilerden biri, sevk sırasında, "Biz örgüt değil, akrabayız" dedi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli ve çevre illerde 30 evden 3 milyon 762 bin lira değerinde ziynet eşyası, para ve altın çaldığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 11 Ocak günü operasyon yaptı.

Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Antalya’da düzenlenen operasyonda 31i kadın ve 48 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çalıntı para ve değerli eşyaların 1 milyon 200 bin TL değerindeki kısmı, 1 ruhsatsız tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, bunlara ait mermiler ve 300 gram esrar ele geçirildi.

Emniyette sorgulanan 48 kişiden 1’i Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla serbest bırakıldı. 47 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bazı kadınların yanlarında küçük çocuklarının da olduğu görüldü. Polis otobüsüne bindirilen şüphelilerden biri gazetecilere, “Biz örgüt değil, akrabayız” dedi. (DHA)

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