367 bin liralık ceza uygulanmıştı, bu kez jandarmaya yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tonlarca hayvan atığını dereye bıraktığı gerekçesiyle 367 bin liralık ceza kesilen Vadi Besicilik firmasını bu kez jandarma suçüstü yakaladı.

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Edinilen bilgiye göre, Çevre Haftası sebebiyle denetimlerini sıklaştıran Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük’te yaptıkları denetimde Vadi Besicilik firmasının çevreyi kirlettiğini tespit etti.

İncelemeyi derinleştiren ekipler, firmanın toprak ve çalılara gizledikleri borularla hayvan ve insan atıklarını üzerinde içme suyu tesisi de bulunan Beyoğlu Deresi’ne döktüğünü belirledi. Firma hakkında ‘çevreyi kasten kirletmek’ suçundan adli işlem başlatıldı.

TONLARCA HAYVAN GÜBRESİ BIRAKMIŞLARDI

14 Nisan’da da tonlarca hayvan gübresi Beyoğlu Deresi’ne bırakılmış, dereye atılan gübreler daha sonra Kavaklı Sahili şeridine vurmuştu. Her gün onlarca vatandaşın uğrak yeri olan sahilden belediye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde 360 ton hayvan dışkısı çıkarılmıştı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından aynı firmaya 367 bin liralık para cezası uygulanmıştı. (İHA)

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