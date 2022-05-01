4 aylık hamile Büşra ve annesi toprağa verildi

Erzurum'da çarpışan 2 otomobilin Oltu Çayı'na uçtuğu kazada hayatını kaybeden 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun (26) ile annesi Sevinç Bulut (54) dün toprağa verildi. Kazada aracı kullanan baba Fevzi Bulut'u (62) arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. Diğer aracın sürücüsü Özkan Ölmez (51) ise kusurlu bulunarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Kaza, 28 Nisan akşam saatlerinde Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Fevzi Bulut yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar yolun yanındaki Oltu Çayı’na uçtu.

Kendi imkanlarıyla suya gömülen otomobillerden kurtulup kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer araçtaki Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile Büşra Tosun’un bulunması için çalışma başlatıldı.

Fevzi Bulut’u arama çalışmaları devam ediyor.

ANNE VE HAMİLE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ

Çalışmalara Erzurum AFAD, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Su Altı Arama Kurtarma’dan (SAK) olmak üzere toplam 24 personel katıldı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu önce Büşra Tosun’un, ardından annesi Sevinç Bulut’un cansız bedenleri bulundu.

Sevinç Bulut ile Büşra Tosun dün Olur ilçesinde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Fevzi Bulut’u arama çalışmaları ise bugün sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

HEM SUDA HEM KARADA ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AFAD, JAK, SAK, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekiplerine Şenkaya’daki Jandarma Komando ekipleri de destek veriyor. Ekipler, Oltu Çayı’nın geçtiği HES’in kapaklarını 15 dakika kapatıp suyun debisini düşürerek arama çalışmalarını hem suda hem de kıyı boyu sürüyor.

Öte yandan olay günü kendi imkanları ile kurtulan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez’in suya gömülen otomobilleri bulunamadı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Özkan Ölmez olayda kusurlu bulundu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)