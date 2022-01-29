4 bin Euro karşılığında Yunanistan’a göçmen kaçıran şebekeye operasyon

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan adalarına 4 bin Euro karşılığında göçmen kaçıran şebekeye gece yarısı operasyon yapıldı. İkisi Türk 5 kişi yasadışı göçmen taşımak için suç örgütü oluşturmak suçlarından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinden zodiak bot ile 4 bin Euro karşılığında göçmenleri kaçırdığı iddia edilen şebekeye gece yarısı operasyon yapıldı.

GECE YARISI EGE'DE KAÇAKÇI OPERASYONU

İstanköy Liman Başkanlığı, Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet ve Sınır Muhafızları Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile İstanköy Kumburnu plajına 6 göçmeni bıraktıktan sonra Bodrum'a doğru kaçan zodiak bottaki 2 Türk'ü takip ederek yakaladı.

Göçmen kaçakçılarının yapılan sorgulamalarının ardından İstanköy (Kos) Adası'ndaki ev ve pansiyona eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 3 kişi daha yakalandı.

GÖÇMENLERİ ADA ÜZERİNDEN İTALYA'YA GÖTÜRÜYORLAR

Gözaltına alınan 5 kişinin ev ve zodiak botta ele geçirilen malzemeler arasında 1 av tüfeği, 1 tabanca, 3 bıçak, gece görüş dürbünü, elektronik navigasyon aleti, bilgisayarlar, video kamera, telefonlar, sahte kimlik ve pasaportlar yer aldı.

Göçmen şebekesinin Bodrum ve Türkiye'den İstanköy Adası'na geçirdiği göçmenleri bir evde sakladıktan sonra İtalya'ya götürülmek üzere gemi veya yatları kullandığı ve kişi başı 4 bin Euro aldıkları belirlendi. Mahkemeye çıkarılan 5 kişi göçmen kaçakçılığı yapmak ve bu nedenle yasadışı örgüt kurmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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