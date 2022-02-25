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4 ilde ‘yasa dışı bahis’ operasyonu: 12 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı. 

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4 ilde ‘yasa dışı bahis’ operasyonu: 12 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çetenin yasa dışı bahis oynattığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada çete üyelerinin, kurdukları paravan şirketler üzerinden bahis paralarını akladıkları belirlendi.

Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA

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