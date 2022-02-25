4 ilde ‘yasa dışı bahis’ operasyonu: 12 gözaltı
Ankara merkezli 4 ilde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çetenin yasa dışı bahis oynattığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada çete üyelerinin, kurdukları paravan şirketler üzerinden bahis paralarını akladıkları belirlendi.
Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA