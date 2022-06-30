4 katlı iş merkezinde yangın

Başakşehir'de, 4 katlı iş merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ve yaralanan olmadı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Başakşehir’de Bahçeşehir 2. Kısım’da saat 11.00 sıralarında, 4 katlı iş merkezinde yangın çıktı. Kısa sürede binanın dış cephesini saran yangın, paniğe neden oldu.

İş merkezindekiler kendi imkanlarıyla binayı boşaltırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 40 dakikada söndürülen yangında, can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş merkezinde hasar oluştu. Yangın çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

“ÇIKMASAK BİZ DE DUMANLAR ARASINDA KALIRDIK”

İş merkezinde çalışan Ali Demir, “Çalışırken yangın olduğunu gördük. Hemen aşağıya indik. Yangının neden çıktığı bilmiyorum. Bizim çalıştığımız kısmın diğer tarafında çıktı. Büyük bir yangındı. Dışarı çıkmasak biz de dumanlar arasında kalırdık” dedi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Samsun'da 4 katlı binada korkutan yangın!