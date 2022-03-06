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40 gün sonra açılan Van-Bahçesaray yoluna yine çığ düştü

Van-Bahçesaray yolu, dün gece yine çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yol, çığ düşmesi sebebiyle 40 gün kapalı kaldıktan sonra geçen hafta açılmıştı.

Yayınlanma: 12:44 - 06 Mart 2022 Güncellenme:
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Çığ düşmesi nedeniyle 40 gün kapalı kalan ve geçen hafta yapılan çalışmalarla ulaşıma açılan Van-Bahçesaray yolu, dün gece düşen çığ nedeniyle yeniden kapandı. Bölgeye Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sevk edildi. Ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı. (DHA)

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