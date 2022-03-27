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5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

Olay, sabah saatlerinde Yeni Besni Mahallesi’nde meydana geldi. Komşuları, kapısını çaldıkları ve yanıt alamadıkları Kocaman ailesinin hayatından endişe ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Mustafa, eşi Perihan ile çocukları Ayşegül, Rukiye ve Mehmet Ali Kocaman’ı hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdığı Kocaman ailesi fertlerinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. (DHA)

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