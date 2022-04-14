6 defineci baskınla yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Asartepe Fiskos Antik Kenti’nde kaçak kazı yapan 6 kişi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Çamdibi Mahallesi Asartepe Fiskos Antik Kenti olarak bilinen bölgede kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeyi takibe aldı. Yapılan baskın sonrasında G.Y., E.K., O.Y., N.K., C.Y., İ.B., isimli şahıslar suç üstü yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Bölgede yapılan araştırma neticesinde; el dedektörü ve kazıda kullanılan çok sayıda kazma kürek murç vb alet edevat ayrıca kazı alanında patlatılmakta kullanıldığı değerlendirilen; 500 gram ağırlığında beyaz renkli toz madde, 150 gram yeşil renkli tanecikli madde (dumansız barut) 3 adet 1,5 metre uzunluğunda ucu siyah renkli bant ile bağlanmış elektrik kablosu ele geçirildi.

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