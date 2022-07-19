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 6 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Artvin’de ormandan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

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 6 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Yusufeli ilçesi Esenkaya köyünde ormandan topladıkları mantarı yiyen 2'si çocuk 6 kişi karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Yapılan incelemede yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen H.I, (48), E.I. (44), M.I. (38) K.I. (39) D.I. (14) ve F.I. (13) ilk tedavilerinin ardından ambulansla Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tedavileri devam eden ailenin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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