6 milyon 690 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana polisi, kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda 6 milyon 690 bin makaron, 2 milyon doldurulmuş sigara ve 102 bin paket sigara ele geçirdi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerine kente yüklü miktarda kaçak sigara ve makaron geleceği bilgisi ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine Adana-Mersin Otoyolu Pozantı istikametinde önlem aldı. Polis şüphelendiği 3 kamyonu durdurup yaptığı aramada kaçak 6 milyon 690 bin makaron, 2 milyon doldurulmuş sigara ve 102 bin paket sigara ele geçirdi. Olaylarla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)

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