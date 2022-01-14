7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi yaşanan kavganın davasında arbede çıktı

Konya'da geçen yıl temmuz ayında aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi Dedeoğulları ile komşuları Keleş ailesi arasında yaşanan kavgayla ilgili 2'si tutuklu, 9 kişinin yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanıklardan Yahya Çalık, savunma yaparken, Dedeoğulları ailenin sağ kalan tek ferdi Çetin Dedeoğulları, ''Senin Ayşe Keleş ile ilişkini biliyoruz” deyince salonda arbede çıktı.

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Geçen yıl 30 Temmuz’da saat 19.00 sıralarında Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak’ta oturan Yaşar Dedeoğulları’nın (65) evine, 2010’dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş’in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi.

Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti.

Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış (31) Dedeoğulları öldü.

Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos’ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi’nde arazi taramasında yakalandı.

SİLAHLI SALDIRI ÖNCESİ KAVGANIN DAVASI BAŞLADI

Silahlı saldırıdan önce, geçen mayıs ayında Dedeoğulları ile Keleş ailesi arasında çıkan kavgaya karışan tutuklu Lüfti Keleş, yeğeni Ali Keleş ile tutuksuz eşi Ayşe Keleş, oğlu Ali Keleş, kardeşi Veli Keleş, yeğeni İbrahim Keleş, akrabası Yahya Çalık, Ali Çalık ve Ramazan Çalık’ın ‘kasten yaralama’, sopa kullanıldığı için ‘silahla kasten yaralama’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmalarına başlandı.

Konferans salonunda gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanıklar SEGBİS yöntemiyle katılırken, diğer 7 sanık da salonda hazır bulundu.

Öldürülen Yaşar Dedeoğulları ve ailesinden tek sağ kalan oğlu olan ve silahlı saldırının olduğu gün yaşadığı İngiltere’ye gitmek için yola çıkan Çetin Dedeoğulları ile yakınları da duruşmayı salonda izledi.

SANIKLAR KAVGAYI ANLATTI

Duruşmada sanıkların kimlik tespiti yapıldıktan sonra savunmalarına geçildi. Sanıklardan Ali Keleş (24) savunmasında mayıs ayında yaşanan kavga olayını şöyle anlattı:

*Arife günü amcam Lütfi Keleş’in evine gittim. İftardan sonra sigara içmek için evin önüne çıktık.

*Barış Dedeoğulları gözümüze ışık tuttu. Biz uyardıktan sonra bize küfretmeye başladı. Yine uyardık ama devam etti. Üzerimize doğru yürüdü. Daha sonra Dedeoğulları ailesinden çıkanlar oldu ve bize saldırdı.

*Amcam Lütfi Keleş sesler üzerine dışarı çıktı. Ardından yengem geldi ve onları darbetmeye başladılar. Bana ilk Barış vurdu.

*Daha sonra 1 el silah sesi duyduk. Kimin ateş ettiğini görmedim. Sadece Yaşar Dedeoğulları’nın ‘Hepinizi öldüreceğim’ dediğini duydum. Elinde tüfek vardı.

Lütfi Keleş de kavgayı ayırmak için çıktığını öne sürerek, ”İftardan sonra çay içiyorduk. Çocuklar çayı alarak dışarı çıktılar. 15-20 dakika sonra sesler gelmeye başladı. Dışarı çıktık. Birbirlerine bağırarak küfürler ediyorlardı. Daha sonra kavga çıktı. Ben ayırmaya gittim. Ben de yumruk yiyince, Serpil’in elindeki sopayı alıp, ben de onlara vurdum. Kavga 5 dakika ancak sürdü” diye konuştu.

Ali Çalık, ”Ben olay yerine sonra gittim. Polis ve ambulans vardı. Kavga etmeye gitmedim” dedi.

Ayşe Keleş de savunmasında, ”10 gün önceki olayda ben vardım. O olayda şikayetçi olan taraf bendim. O günden bugüne hiç kavga olmadı. Olay günü de dışarıda seslere çıktım. Önce eşim, sonra ben olay yerine gittim. Ayırmaya çalışırken Serap kafama vurdu. Eşim de beni korumak için savundu. Ben o sırada hala ayırmaya çalışıyordum. Daha sonra kavga ayrıldı” diye konuştu.

ARBEDE ÇIKTI

Yahya Çalık, ”Ben o gün beni arayan olmadı. Benim tarlam Dedeoğulları ve Keleş ailesinin evine 1 kilometre uzaklıktadır. Ben günde 5-6 sefer tarlama gitmek için evlerinin önünden geçiyordum. Tarlama gidecek başka da yol yok. O gün akşam saat 21.30 gibi de tarlama suyu kapatmak için gittiğimde, kalabalık olduğunu gördüm. Yoldan geçemediğim için arabadan aşağı indim. ‘Ne oluyor kardeşim’ diye seslendim. Daha sonra bana da saldırdılar ama kimin saldırdığını bilmiyorum” dedi.

Yahya Çalık, savunmasına devam ettiği sırada Çetin Dedeoğulları ayağa kalkıp, ”Senin Ayşe Keleş ile ilişkini biliyoruz” diye bağırdı. Bu sırada Dedeoğulları ailesinin diğer yakınları da tepki gösterdi. Aralarından bazıları sanıklara ellerindeki plastik su şişelerini fırlattı ve saldırmak istedi. Polis de müdahale edince arbede çıktı. Sanıklar salondan çıkarıldı. Dedeoğulları’nın yakınları da adliyeden uzaklaştırıldı. (DHA)

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