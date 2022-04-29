7 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sanığa 15 yıla kadar hapis talebi

Fatih'te motosiklette kasksız seyahat eden 7 yaşındaki çocuğun ölümüne, babasının ise yaralanmasına neden olan sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada sanığın 15 yıla kadar hapsi talep edilirken, sanık hakkındaki adli kontrol hükümleri de kaldırıldı.

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Fatih'te motosiklette kasksız seyahat eden 7 yaşındaki Muhammed Hemmam Elhuveyş'in ölümüne, babası Muammer Elhuveyş'in ise yaralanmasına neden olan sanık Murat Tamkaş'ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 40.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Murat Tamkaş ve avukatı hazır bulundu. Maktul çocuğun babası Muammer Elhuveyş ise duruşmaya yaşadığı şehir Şanlıurfa'dan SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

“HEM BABADA HEM ÇOCUKTA KASK YOKTU”

Duruşmada savunma yapan sanık Murat Tamkaş, ‘'Beraatımı talep ediyorum. Ben adli kontrol tedbirlerine riayet ediyorum, ayrıca şunu da eklemek istiyorum, hem babada hem de çocukta kask yoktu'' dedi.

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Tamkaş'ın kusurlu hareketleriyle bir kişinin ölümüne, bir kişinin ise yaralanmasına sebep olduğunu aktardı. Açıklanan mütalaada sanığın ‘taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanık Murat Tamkaş'ın avukatı, mahkemeden mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre verilmesini istedi.

Mahkeme, sanık Murat Tamkaş hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verdi. Heyet ayrıca, sanık ile sanık avukatına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tarafların Vatan Caddesi istikametinden Oğuzhan Caddesi istikametine doğru hareket ettikleri esnada, iki cadde kesişimin de kaza yaptıkları aktarıldı. Trafik kazası tespit tutanağında baba Elhuveyş ile şüpheli Tamkaş’ın kusurlu olduğunun belirtildiğinin anlatıldığı iddianamede, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunda ise şüpheli Tamkaş’ın asli kusurlu, baba Elhuveyş’in ise tali kusurlu olduğunun tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda müşteki olan babanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Tamkaş'ın kusurlu hareketiyle bir kişinin ölümüne, bir kişinin ise yaralanmasına sebebiyet verdiği kaydedilirken, şüphelinin ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildi.

Kazanın ardından hakkında soruşturma yürütülen motosiklet sürücüsü baba için ise takipsizlik kararı verildi.

Oğlunu motosiklete kasksız şekilde bindiren baba Muammer Elhuveyş’in olayda mağdur olduğu aktarılan iddianamede iş bu nedenle baba hakkında dava açılmasına yer olmadığı kaydedildi. (İHA)

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