8 aylık hamile Ayten öldü, 3 yaşındaki oğlu direniyor

Midibisün, yol kenarındaki kayaya çarparak devrilmesi sonucu hayatını kaybeden biri bebek üç kişiden Mardin'de toprağa verilen 8 aylık hamile Ayten Gümüş'ün (35) sağlık kontrolünden döndüğü öğrenildi.

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Batman’da Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü yakınlarında bir kaza meydana geldi. İbrahim Erkul (55) yönetimindeki midibüs, Midyat’tan Dargeçit ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

İçerisinde yolcuların bulunduğu midibüs, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü İbrahim Erkul ile yolculardan 8 aylık hamile Ayten Gümüş ve 1 yaşındaki Feyzanur Kutluk’un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybedenler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Kazada annesi ölen Miraç Gümüş ile diğer yolculardan Zehra Kutluk, Elif Atbacı ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN DÖNÜYORDU

Kazada hayatını kaybeden ve kız bebek bekleyen 8 aylık hamile Ayten Gümüş’ün sağlık kontrolü için gittiği Batman’dan döndüğü öğrenildi. Ayten Gümüş, Midyat ilçesine bağlı kırsal Bağlarbaşı Mahallesi’nde sabah saatlerinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden sürücü İbrahim Erkul ve 1 yaşındaki Feyzanur Kutluk’un cenazeleri de yakınları tarafından alınarak Dargeçit’te defnedildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Miraç Gümüş’ün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor. (DHA)

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