8 turist Nemrut Dağı’nda mahsur kaldı

Adıyaman'da tırmandıkları Nemrut Dağı’nda etkili olan tipi nedeniyle mahsur kalan 6’sı yabancı 8 turist ekipler tarafından kurtarıldı.

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Dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı yolunun karla kaplı olmasına rağmen zirveye tırmanan 2 grup turist tipiye yakalandı.

Güneşin batışını izlemek isteyen 4'ü Taylandlı, 1'i Amerikalı, 1'i İtalyan ve 2’si Türk olmak üzere 8 turist Nemrut Dağı'ndan inerken mahsur kaldı. Turistler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu. Olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

AFAD BÖLGEYE ULAŞTI

AFAD Müdürlüğünün 8×8 amfibik arama kurtarma aracıyla ekipler, turistlerin mahsur kaldığı bölgeye ulaştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında turistler araç ile kurtarıldı. Turistlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İHA

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