87 yaşında üniversite sınavına girdi

Mersin'de üniversite adayı emekli 87 yaşındaki Necati Ağaşe, sınav heyecanı yaşadı.

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Mersin’de 112 okulda 40 bin 96 üniversite adayı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girdi. Saat 10.15’te başlayacak sınav öncesi kapılar, 10.00’da kapandı. Üniversite adayları, salonda ter dökerken yakınları de dışarıda çıkmalarını bekledi. Binlerce aday üniversite hayali kurarak sınava girerken, 87 yaşındaki emekli Necati Ağaşe de sınav heyecanı yaşadı.

3 çocuk ve 8 torunu olan Ağaşe, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdikten sonra üniversite okumaya karar verdiğini kaydetti. Merkez Mezitli ilçesindeki 100. Yıl Anadolu Lisesi’nde sınava giren Ağaşe’yi çıkışta yakınları karşıladı. Sınava girdiği için mutluluk yaşayan Ağaşe, “Sınavım iyi geçti. Gençlere örnek olmak istiyorum. Gelecek puana göre tercih yapacağım. Gençler bu yaşta bile okumanın faydalarını görsün” dedi. (DHA)

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